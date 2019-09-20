Двое сотрудников ФГУП Спецсвязь были застрелены в результате разбойного нападения на железнодорожный вокзал в Брянске. На выездах из города дежурят усиленные наряды ГИБДД, досматривая большинство автомобилей.

Двое сотрудников ФГУП "Спецсвязь" были застрелены в результате разбойного нападения на железнодорожный вокзал в Брянске. На выездах из города дежурят усиленные наряды ГИБДД, досматривая большинство автомобилей.ЧП произошло в ночь на 20 сентября на станции Брянск-Орловский. Мужчины обслуживали банкоматы, когда на них напали неизвестные. Сотрудники "Спецсвязи" получили огнестрельные ранения головы и скончались до приезда медиков. Более того, злоумышленники попытались поджечь помещение, где произошло убийство, но безуспешно.С места пропала сумка с деньгами, в которой находились, по разным данным, от 7,5 до 10 миллионов рублей.Возбуждены уголовные дела об убийстве и разбойном нападении. На выездах из города дежурят усиленные наряды ГИБДД, полицейские вооружены автоматами и экипированы в бронежилеты и каски.