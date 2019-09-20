Начальника колонии-поселения №14 в Красноярском крае отстранили от работы после появления видеозаписи, на которой сотрудники исправительного учреждения устроили стриптиз на корпоративе по случаю Дня лесника.

Начальника колонии-поселения №14 в Красноярском крае отстранили от работы после появления видеозаписи, на которой сотрудники исправительного учреждения устроили стриптиз на корпоративе по случаю Дня лесника, отметили в региональном управлении ФСИН.По предварительным данным, эти кадры были сделаны вечером 13 сентября в поселке Тамтачет. При этом в ведомстве подчеркивают, что мероприятие проходило в местном клубе, а не на территории колонии.На записи видно, как женщины-надзиратели под музыку помогают стоящим на стульях мужчинам снять с себя одежду, раздевая их до трусов. Потом участники на скорость одеваются в форму.По некоторым данным, начальника исправительного учреждения Александра Трефилова к тому моменту уже не было в зале, а парадом командовал художественный руководитель.Краевое управление ФСИН начало проверку, врио начальника колонии-поселения временно отстранили от исполнения обязанностей.