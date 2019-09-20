Начальник дознания Погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов сообщил о том, что скончался один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников. 160 задержанных нарушителей на берег пока не выпускают: их допросят в присутствии генконсула КНДР.
Начальник дознания Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Владимир Краснов сообщил о том, что скончался один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников.
В эфире телеканала "Россия 24" Краснов напомнил, что в результате сопротивления, которое оказали браконьеры российским пограничникам, используя холодное оружие и подручные средства, шесть граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести.
Он также добавил, что решение о привлечении виновных к ответственности будет принято после тщательного расследования, а пока "преждевременно об этом говорить".
Сами браконьеры отчаянно сопротивлялись их задержанию, причинив четырем российским пограничникам различные травмы: "рубленые раны головы, сотрясение мозга, переломы конечностей".
Один из пострадавших пограничников, по сообщению Следкома, получил огнестрельное ранение. Их уже прооперировали, угрозы жизни нет.
Как сообщалось ранее, вечером 17 сентября в акватории Японского моря (в исключительной экономической зоне РФ) пограничники обнаружили рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов.
В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление.
Были задержаны 160 нарушителей, которых на берег пока не выпустят: следственные действия проведут на борту в присутствии генконсула КНДР.
По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ведомство опубликовало видео осмотра шхуны со стрелявшими в пограничников корейскими браконьерами.