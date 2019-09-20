Начальник дознания Погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю Владимир Краснов сообщил о том, что скончался один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников. 160 задержанных нарушителей на берег пока не выпускают: их допросят в присутствии генконсула КНДР.

Начальник дознания Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Владимир Краснов сообщил о том, что скончался один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников.В эфире телеканала "Россия 24" Краснов напомнил, что в результате сопротивления, которое оказали браконьеры российским пограничникам, используя холодное оружие и подручные средства, шесть граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести.Он также добавил, что решение о привлечении виновных к ответственности будет принято после тщательного расследования, а пока "преждевременно об этом говорить".Сами браконьеры отчаянно сопротивлялись их задержанию, причинив четырем российским пограничникам различные травмы: "рубленые раны головы, сотрясение мозга, переломы конечностей".Один из пострадавших пограничников, по сообщению Следкома, получил огнестрельное ранение. Их уже прооперировали, угрозы жизни нет.Как сообщалось ранее, вечером 17 сентября в акватории Японского моря (в исключительной экономической зоне РФ) пограничники обнаружили рыболовные шхуны под флагом КНДР, которые осуществляли браконьерский промысел водных биологических ресурсов.В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление.Были задержаны 160 нарушителей, которых на берег пока не выпустят: следственные действия проведут на борту в присутствии генконсула КНДР.По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.Ведомство опубликовало видео осмотра шхуны со стрелявшими в пограничников корейскими браконьерами.