Эксперты выявили 10 станцией метро внутри МКАД, рядом с которыми самое дешевое жилье.

Самые бюджетные квартиры рядом с транспортным узлом "Зябликово"-"Красногвардейская", говорится в обзоре портала "Мир квартир". Станцию "Зябликово" открыли 8 лет назад, но поскольку жители окрестностей к тому моменту имели доступ к существующей "Красногвардейской", жилье там не подорожало.В настоящее время квадратный метр жилья у обеих станций стоит около 144 тысяч рублей, а цена средней квартиры составляет 7,8 миллиона.Недорогое жилья также рядом со станциями "Борисово" и "Алтуфьево". Квадратный метр там стоит 145-146 тысяч рублей, а квартира около 7,8 миллиона.Если говорить о средней цене квартиры, самые дешевые продаются рядом со станцией "Алма-Атинская" – 7,6 миллиона рублей.