Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается понравиться Владимиру Зеленскому, хотя ранее призывал голосовать против него. Власти Незалежной к Батьке относятся настороженно, отмечают эксперты. По мнению украинского политолога Миколы Михальченко, союзнических отношений с хитреньким кулачком Лукашенко в Киеве не хотят.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается понравиться Владимиру Зеленскому, хотя ранее призывал голосовать против него. Власти Незалежной к Батьке относятся настороженно, отмечают эксперты. По мнению украинского политолога Миколы Михальченко, союзнических отношений с "хитреньким кулачком" Лукашенко в Киеве не хотят.
При Зеленском отношения Киева и Минска не изменились,
констатировал аналитик. Украинские власти опасаются, что Лукашенко начнет играть на стороне Москвы, поэтому относятся к нему настороженно, пояснил
Михальченко.
Белорусского лидера эксперт назвал "автократом советского
образца" и "игроком среднего уровня". "Я бы сказал, что он
такой хитренький кулачок, который будет стараться что-то делать для себя и
сохранить при этом свою власть в Белоруссии", – сказал политолог в эфире
НСН.
Он выразил опасение, что через Белоруссию Россия нанесет
удар по Украине. Дескать, Лукашенко уступит Кремлю и пропустит российские
войска через свою территорию. Поэтому надежным союзником Киева белорусский
лидер быть не может, подчеркнул эксперт.
Вместе с тем он указал на хитрую стратегию Батьки.
, уверен Михальченко, "дурит голову" Москве, пытаясь выбить из
нее экономические бонусы, и в то же время пытается наладить отношения с
Западом. "Этой его политике уже 10 лет", – добавил эксперт.
пока не
встречались, но успели провести телефонные переговоры. Встреча президентов
запланирована этой осенью на Форуме регионов в Житомирской области.