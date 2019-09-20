Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается понравиться Владимиру Зеленскому, хотя ранее призывал голосовать против него. Власти Незалежной к Батьке относятся настороженно, отмечают эксперты. По мнению украинского политолога Миколы Михальченко, союзнических отношений с хитреньким кулачком Лукашенко в Киеве не хотят.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается понравиться Владимиру Зеленскому, хотя ранее призывал голосовать против него. Власти Незалежной к Батьке относятся настороженно, отмечают эксперты. По мнению украинского политолога Миколы Михальченко, союзнических отношений с "хитреньким кулачком" Лукашенко в Киеве не хотят.При Зеленском отношения Киева и Минска не изменились,констатировал аналитик. Украинские власти опасаются, что Лукашенко начнет играть на стороне Москвы, поэтому относятся к нему настороженно, пояснилМихальченко.Белорусского лидера эксперт назвал "автократом советскогообразца" и "игроком среднего уровня". "Я бы сказал, что онтакой хитренький кулачок, который будет стараться что-то делать для себя исохранить при этом свою власть в Белоруссии", – сказал политолог в эфиреНСН.Он выразил опасение, что через Белоруссию Россия нанесетудар по Украине. Дескать, Лукашенко уступит Кремлю и пропустит российскиевойска через свою территорию. Поэтому надежным союзником Киева белорусскийлидер быть не может, подчеркнул эксперт.Вместе с тем он указал на хитрую стратегию Батьки., уверен Михальченко, "дурит голову" Москве, пытаясь выбить изнее экономические бонусы, и в то же время пытается наладить отношения сЗападом. "Этой его политике уже 10 лет", – добавил эксперт.пока невстречались, но успели провести телефонные переговоры. Встреча президентовзапланирована этой осенью на Форуме регионов в Житомирской области.