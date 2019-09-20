Светские сплетники давно
муссируют тему возможного развода 33-летней Глюкозы и 46-летнего Александра
Чистякова. Поводов для пересудов немало.
Светские сплетники давно
муссируют тему возможного развода 33-летней Глюкозы и 46-летнего Александра
Чистякова. Поводов для пересудов немало.
То певица расплачется на свадьбе счастливых Бондарчука и Паулины, то выйдет на сцену в образе сексуальной гейши, то вообще забудет надеть обручальное кольцо, мол, мешает. Да и совместных фото в Instagram счастливое когда-то семейство больше почему-то не выкладывает. Ну как тут не усомниться в прочности их отношений?
В чем же причина душевных страданий Глюкозы и что ей нужно
сделать, чтобы укрепить брак, рассказала .
По словам эксперта, возможными
личными проблемами певицы, которые способствуют разладу в семье может быть ее
неорганизованность, легкомысленность, нетерпеливость. "Горячая и переменчивая
натура Глюкозы бросает ее из крайности в крайность, толкая к вечным поискам
своего истинного "Я".
Обладая беспокойным характером, звезда
постоянно ищет чего-то нового, пробует себя в разных ипостасях, но часто бывает
поверхностна. Из-за этого внутреннего метания у нее могут случаться душевные
разлады и даже депрессии. Эта хрупкая нежная девушка в душе – настоящий
бунтарь, ей хочется приключений и вихрей событий, спокойная размеренная жизнь в
браке наводит на нее скуку", – так описала певицу астропсихолог.
Люди с такими показателями, как у
Глюкозы, слишком многого ожидают от жизни и глубоко страдают, когда окружающие
люди не оправдывают их надежд. Им часто не хватает денег, романтики и секса. Им
хочется постоянно доказывать свою правоту, они не терпят контроля и давления.
Звезда в меру эгоистична, ей
нравится блистать и сорить деньгами, ей хочется чувствовать свое превосходство
над коллегами и членами семьи, вот почему постоянно приходится отстаивать свою
независимость, иногда в конфликтах. Она с детства ввязывается в разные
рискованные предприятия, авантюры, пытается доказать свою неповторимость,
уникальность, и ей это удается.
При этом
– глубоко неуверенный в себе человек. Ее жизнь – вечный поиск изъянов в себе,
самокритика. С одной стороны, это толкает ее к самосовершенствованию, с другой
заставляет часто сравнивать себя с другими и приходить к неутешительным
выводам.
"Корни этой неуверенности лежат глубоко в детстве, и могут быть
следствием того, что Наташа недополучила материнской любви. Она и сама
вспоминала в интервью, что родители были молоды и много работали, а ей
приходилось проводить большую часть времени с бабушкой", – поясняет тренер
счастья.
"Люди с такими показателями как у певицы, могут чувствовать вечную
неудовлетворенность жизнью, партнером и собой, а это неминуемо приводит к
напряжению в семье. Наталья вышла замуж совсем молодой девушкой и по сути не
успела насладиться юношеской свободой. Ранний брак был для нее способом сбежать
из-под родительского контроля. В ее натальной карте есть указание на развод и
более поздний брак, который окажется удачным. Но стоит ли так просто
отказываться от брака нынешнего, решать только ей".
Еще одним важным аспектом Фалькао
называет то, что в детстве Наташа не видела перед собой образца прочных
супружеских отношений родителей. Вот почему ей может быть трудно поддерживать
гармонию в своей личной жизни. И вот почему ей так трудно взрослеть. Она все
еще чувствует себя капризным, ранимым, обидчивым ребенком. Ей необходима
забота, ласка и опека. Именно поэтому ее тянет к мужчинам постарше, ведь они
напоминают отца. Любые размолвки и семейные распри причиняют звезде огромную
душевную боль. Чувствовать себя отвергнутой, нелюбимой для нее смерти подобно.
Самые большие страхи певицы – остаться одной, без какой-либо защиты и
поддержки. Вот почему она может еще долго цепляться за неплодотворные
отношения, пытаясь реанимировать угасшие чувства.
Список действий, которые помогут
Глюкозе сохранить счастье в семье и стать интересной мужу:
Постоянно получать новые знания,
обучаться чему-либо;
Раз и навсегда избавиться от
привычки обсуждать других женщин;
Много ездить за рулем, делать
тест-драйвы автомобилей;
Стать гуру в какой-либо области,
преподавать свое мастерство, выступать с лекциями;
Заниматься групповыми видами
спорта (йогой, спортивными танцами, баскетболом...);
Тренировать самодисциплину,
доводить до конца каждое начатое дело;
Больше общаться с мамой, изучать
историю жизни своих родителей;
Переключить свое внимание с семьи
на саму себя, чаще делать то, чего просит душа;
Если есть детские обиды на
родителей, мысленно попросить у них прощения и самой простить их.