Светские сплетники давно муссируют тему возможного развода 33-летней Глюкозы и 46-летнего Александра Чистякова. Поводов для пересудов немало.

Светские сплетники давномуссируют тему возможного развода 33-летней Глюкозы и 46-летнего АлександраЧистякова. Поводов для пересудов немало.То певица расплачется на свадьбе счастливых Бондарчука и Паулины, то выйдет на сцену в образе сексуальной гейши, то вообще забудет надеть обручальное кольцо, мол, мешает. Да и совместных фото в Instagram счастливое когда-то семейство больше почему-то не выкладывает. Ну как тут не усомниться в прочности их отношений?В чем же причина душевных страданий Глюкозы и что ей нужносделать, чтобы укрепить брак, рассказала .По словам эксперта, возможнымиличными проблемами певицы, которые способствуют разладу в семье может быть еенеорганизованность, легкомысленность, нетерпеливость. "Горячая и переменчиваянатура Глюкозы бросает ее из крайности в крайность, толкая к вечным поискамсвоего истинного "Я".Обладая беспокойным характером, звездапостоянно ищет чего-то нового, пробует себя в разных ипостасях, но часто бываетповерхностна. Из-за этого внутреннего метания у нее могут случаться душевныеразлады и даже депрессии. Эта хрупкая нежная девушка в душе – настоящийбунтарь, ей хочется приключений и вихрей событий, спокойная размеренная жизнь вбраке наводит на нее скуку", – так описала певицу астропсихолог.Люди с такими показателями, как уГлюкозы, слишком многого ожидают от жизни и глубоко страдают, когда окружающиелюди не оправдывают их надежд. Им часто не хватает денег, романтики и секса. Имхочется постоянно доказывать свою правоту, они не терпят контроля и давления.Звезда в меру эгоистична, ейнравится блистать и сорить деньгами, ей хочется чувствовать свое превосходствонад коллегами и членами семьи, вот почему постоянно приходится отстаивать своюнезависимость, иногда в конфликтах. Она с детства ввязывается в разныерискованные предприятия, авантюры, пытается доказать свою неповторимость,уникальность, и ей это удается.При этом– глубоко неуверенный в себе человек. Ее жизнь – вечный поиск изъянов в себе,самокритика. С одной стороны, это толкает ее к самосовершенствованию, с другойзаставляет часто сравнивать себя с другими и приходить к неутешительнымвыводам."Корни этой неуверенности лежат глубоко в детстве, и могут бытьследствием того, что Наташа недополучила материнской любви. Она и самавспоминала в интервью, что родители были молоды и много работали, а ейприходилось проводить большую часть времени с бабушкой", – поясняет тренерсчастья."Люди с такими показателями как у певицы, могут чувствовать вечнуюнеудовлетворенность жизнью, партнером и собой, а это неминуемо приводит кнапряжению в семье. Наталья вышла замуж совсем молодой девушкой и по сути неуспела насладиться юношеской свободой. Ранний брак был для нее способом сбежатьиз-под родительского контроля. В ее натальной карте есть указание на развод иболее поздний брак, который окажется удачным. Но стоит ли так простоотказываться от брака нынешнего, решать только ей".Еще одним важным аспектом Фалькаоназывает то, что в детстве Наташа не видела перед собой образца прочныхсупружеских отношений родителей. Вот почему ей может быть трудно поддерживатьгармонию в своей личной жизни. И вот почему ей так трудно взрослеть. Она всееще чувствует себя капризным, ранимым, обидчивым ребенком. Ей необходимазабота, ласка и опека. Именно поэтому ее тянет к мужчинам постарше, ведь онинапоминают отца. Любые размолвки и семейные распри причиняют звезде огромнуюдушевную боль. Чувствовать себя отвергнутой, нелюбимой для нее смерти подобно.Самые большие страхи певицы – остаться одной, без какой-либо защиты иподдержки. Вот почему она может еще долго цепляться за неплодотворныеотношения, пытаясь реанимировать угасшие чувства.Список действий, которые помогутГлюкозе сохранить счастье в семье и стать интересной мужу:Постоянно получать новые знания,обучаться чему-либо;Раз и навсегда избавиться отпривычки обсуждать других женщин;Много ездить за рулем, делатьтест-драйвы автомобилей;Стать гуру в какой-либо области,преподавать свое мастерство, выступать с лекциями;Заниматься групповыми видамиспорта (йогой, спортивными танцами, баскетболом...);Тренировать самодисциплину,доводить до конца каждое начатое дело;Больше общаться с мамой, изучатьисторию жизни своих родителей;Переключить свое внимание с семьина саму себя, чаще делать то, чего просит душа;Если есть детские обиды народителей, мысленно попросить у них прощения и самой простить их.