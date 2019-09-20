Голливудская красотка Дженнифер Лопес в очередной раз удивила фанатов своим образом. На сей раз предметом обсуждения тала шляпка необычной формы.
Голливудская красотка Дженнифер Лопес в очередной раз удивила фанатов своим образом. На сей раз предметом обсуждения тала шляпка необычной формы.
Никогда не знаешь, чем яркая знаменитость поразит сердца поклонников в следующий раз. Так женщина уже появлялась под прицелом фотокамер в роскошном золотом платье. Артистка вышла на красную ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля, где презентовала свой новый фильм "Стриптизерши".
В этот раз звезда выбрала для себя более скромный наряд. На миланской Неделе моды 50-летняя певица появилась в прозрачном шифоновом топе цвета пыльной розы, такого же цвета брюках и высокой шляпе. Все вещи принадлежат брендуSally LaPointe.
Отметим, что необычный аксессуар голливудской звезды называетсяmountain hat. Впервые в таком головном уборе пять лет назад появился музыкант Фаррелл Уильямс
на церемонии вручения премии Grammy 2014 в Лос-Анджелесе. С тех пор шляпа такого фасона стала невероятно популярной.
Правда, вместе с популярностью пришли и шутки. Аксессуар стал героем множества мемов и юмористических историй. Кроме того, у mountain hat даже имеется личная страница в социальной сети Твиттер. Однако сейчас интерес к этому головному убору поутих.
Впрочем, сказать, что Лопес выпала из модных веяний сложно. Под фото, опубликованном в Инстаграме, многие выразили восхищение нежным образом знаменитости. Кроме того, снимок оценили более, чем в один миллион лайков.