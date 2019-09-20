Голливудская красотка Дженнифер Лопес в очередной раз удивила фанатов своим образом. На сей раз предметом обсуждения тала шляпка необычной формы.

Голливудская красотка Дженнифер Лопес в очередной раз удивила фанатов своим образом. На сей раз предметом обсуждения тала шляпка необычной формы.Никогда не знаешь, чем яркая знаменитость поразит сердца поклонников в следующий раз. Так женщина уже появлялась под прицелом фотокамер в роскошном золотом платье. Артистка вышла на красную ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля, где презентовала свой новый фильм "Стриптизерши".В этот раз звезда выбрала для себя более скромный наряд. На миланской Неделе моды 50-летняя певица появилась в прозрачном шифоновом топе цвета пыльной розы, такого же цвета брюках и высокой шляпе. Все вещи принадлежат брендуSally LaPointe.Отметим, что необычный аксессуар голливудской звезды называетсяmountain hat. Впервые в таком головном уборе пять лет назад появился музыкант Фаррелл Уильямсна церемонии вручения премии Grammy 2014 в Лос-Анджелесе. С тех пор шляпа такого фасона стала невероятно популярной.Правда, вместе с популярностью пришли и шутки. Аксессуар стал героем множества мемов и юмористических историй. Кроме того, у mountain hat даже имеется личная страница в социальной сети Твиттер. Однако сейчас интерес к этому головному убору поутих.Впрочем, сказать, что Лопес выпала из модных веяний сложно. Под фото, опубликованном в Инстаграме, многие выразили восхищение нежным образом знаменитости. Кроме того, снимок оценили более, чем в один миллион лайков.