Музыкальный продюсер Андрей Разин раскритиковал Дмитрия Билана за видео с тушения пожаров в Подмосковье. Ласковомаец отметил, что пиариться на трагедии людей нельзя.

Музыкальный продюсер Андрей Разин раскритиковал Дмитрия Билана за видео с тушения пожаров в Подмосковье. "Ласковомаец" отметил, что пиариться на трагедии людей нельзя.Не так давно Билан выложил в своем микроблоге видео, на котором тушит торфяники. Тогда певца поддержали поклонники и похвалили за общественную деятельность. Тем не менее, не всем пришелся по душе тот факт, что знаменитость оказался в одном отряде с добровольцами.Разин в свою очередь тоже выступил на своей странице в социальной сети Инстаграм. Он подчеркнул, что те, кто отвечают за поддержание популярности Дмитрия совершили большую ошибку. По его мнению, такие материалы не стоит предавать огласке и уж тем более публиковать прямые подтверждения."Считаю, что пиариться на природных катаклизмах, на горе людей, на несчастье – это кощунство. И PR-директора Димы Билана сделали огромную глупость. Нельзя такие вещи выкладывать. Тем более, когда имеются огромные жертвы и потерпевшие от лесных пожаров (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред)", – написал в своей публикации продюсер.По его мнению, всегда нужно говорить только правду и не заниматься саморекламой. Андрей считает, что Билану стоило оказать пострадавшим от лесных пожаров реальную помощь, посочувствовать и "сделать все возможное, чтобы людям жилось легче".Продюсер отметил, что его слова базируются на личном опыте. Он призвал артистов никогда не заниматься подобными вещами. Правда, пользователи интернета не сильно оценили выплеск возмущения. Публикацию оценили не многим больше, чем в одну тысячу лайков, а единственный комментарий содержит в себе лишь смайлик "фейспалм". Похоже, все таки большинство придерживается мнения, что Дмитрий Билан занимался не таким уж и бесполезным делом.