20.09.2019

2019-09-20 13:55:50

Объявлено о возвращении Конора Макгрегора в октагон

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт рассказал о сроках возвращения в октагон. Свой последний поединок боец провел почти год назад.



"Конор хочет выступить 14 декабря в Дублине. Но мы в это время проведем турнир в Лас-Вегасе. Если он не захочет выступать там, он может вернуться в начале следующего года", – цитирует Уайта . Ранее другой боец Хорхе Масвидаль сообщил, что его спарингу с Конором Макгрегором не суждено осуществиться.