Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 21 сентября 2019 года общегородского мероприятия «Осенний марафон», в рамках которого состоится проезд мотоколонны,с 00.01 часов 19.09.2019 до 00.01 часов 20.09.2019 будет перекрыто движение автотранспорта по одной полосе в каждом направлении проспекта Академика Сахарова (от Садового кольца до Каланчевской улицы);с 00.01 часов 20.09.2019 до 18.00 часов 22.09.2019 будет полностью перекрыто движение автотранспорта по проспекту Академика Сахарова (от Садового кольца до Сретенского бульвара);с 03.00 часов до 23.59 часов 21.09.2019 будет полностью перекрыто движение автотранспорта по проспекту Академика Сахарова (от Садового кольца до Каланчевской улицы);с 11.15 часов 21.09.2019 будет полностью перекрыто движение автотранспорта по внутренней стороне Садового кольца (на всем протяжении), открытие движения будет осуществляться по мере прохождения мотоколонны.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81