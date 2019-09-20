Песни Олега Митяева настолько популярны, что некоторые считают их народными. В Судьбе человека популярный автор-исполнитель рассказывает о том, как они рождались, как влияли на его творчество любовь к женщинам и разводы, и какая строчка принадлежит жене, которую он увел от Никиты Джигурды.

В "Судьбе человека" – Олег Митяев, песни которого настолько популярны, что некоторые считают народными. Например, "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались". А солнечная и одновременно щемящая душу песня "Лето – это маленькая жизнь", оказывается, родилась благодаря строчке из письма любимой женщины.Написала ее Олегу актриса Марина Есипенко. Их связывало очень сильное чувство, но оба были несвободны: и Митяев женат, и Есипенко замужем. Причем, за эксцентричным шоуменом Никитой Джигурдой.Они долго пытались бороться с притяжением друг у другу, несколько раз расставались, но вновь возвращались друг к другу.Когда в 2000 году у них родилась дочь Даша, Олег и Марина официально оформили свои отношения.До этого у Митяева уже были два распавшихся брака, в которых родились трое сыновей.Олег признается: "Мы очень долго боролись, чтобы ничего не разрушить". Эти события в жизни автора повлияли и на творчество: после развода появилось несколько хороших песен.Возможно, секрет популярности творчества Олега Митяева как раз в том, что он простыми словами и очень проникновенно пишет о событиях и чувствах, которые в своей жизни переживал практически каждый.Любопытно, но Митяев – сын рабочего и домохозяйки из Челябинска, по его признанию, никогда не мечтал быть певцом, а в филармонию пошел только потому, что там давали комнату в общежитии.А до этого были мечты стать собаководом, размышления о том, не поступить ли после армии в МГИМО, и учеба в Челябинском институте физической культуры.Однако жизнь, говорит автор-исполнитель, так настойчиво предлагала ему петь и писать музыку, что он последовал по этому пути.По какой причине Митяев раздумал поступать в МГИМО? Где впервые увидел свою нынешнюю жену – актрису Марина Есипенко, и что при этом подумал? Какое влияние оказал на него Булат Окуджава, и почему музыкант до 30 лет практически не прикасался к алкоголю?Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – Олег Митяев.