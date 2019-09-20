Тушь для ресниц можно найти в косметичке у любой девушки, ведь именно она помогает придать выразительности глазам. Ее по праву можно назвать одним из наиболее часто используемых средств декоративной косметики.

Тушь для ресниц можно найти в косметичке у любой девушки, ведь именно она помогает придать выразительности глазам. Ее по праву можно назвать одним из наиболее часто используемых средств декоративной косметики.Как оказалось, ежедневное применение туши может привести к проблемам со здоровьем. Врачи рассказали, как предотвратить опасные последствия, чтобы не лишать себя густых ресниц.Дерматолог из лондонской клиники пластической хирургии Cadogan Clinic доктор Алексис Гранит заявила, что необходимо всегда смывать с глаз макияж перед сном. По ее словам, оставленная на лице на ночь декоративная косметика может вызвать раздражение, воспаление и возникновение инфекций."Воспаление вокруг век ведет к выпадению ресниц", – пояснила специалист.Окулист и представительница британской ассоциации окулистов Чери Смит-Джейнс, в свою очередь, отметила, что не стоит пользоваться тушью ежедневно. Это приведет к повреждению слезной пленки."Если эта пленка повреждена, то слезы испаряются быстрее, глаза сохнут, и начинается раздражение", – пояснила доктор.Кроме того, эксперт предупредила, что чрезмерное использование туши и несоблюдение правил гигиены могут привести к заражению роговицы. Также она посоветовала не наносить макияжво время движения на машине или в поезде.