Яркая и нежная Наталья Фриске произвела настоящий фурор на фотосессии. Девушка предстала в подвенечном платье.

Яркая и нежная Наталья Фриске произвела настоящий фурор на фотосессии. Девушка предстала в подвенечном платье.Младшая сестра Жанны Фриске поделилась снимками на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На фото девушка позирует в роскошном пыльно-розовом платье на фоне изумрудного леса. Причиной для подозрений в скорой свадьбе стал маленький аккуратный букет.Публикацию девушка подписала легко и просто, не раскрывая особенных подробностей: "Мне так нравится эта фотосессия! Спасибо девочкам за красоту!" Текст Наталья украсила забавными смайликами.В свою очередь поклонники отметили, что наряд Фриске очень идет. Многие поспешили поделиться своим мнением по этому поводу – младшую сестру знаменитости засыпали комплиментами. Кто-то посчитал, что она напоминает лесную нимфу, кто-то обмолвился о фее. Однако большинство пришло к выводу, что Наталья становится похожа на старшую сестру."Вы очень похожи на свою сестру Жанночку", "Лесная нимфа", "Какая же Вы красивая", – эти и другие благожелательные отзывы оставили пользователи под публикацией.