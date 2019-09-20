Яркая и нежная Наталья Фриске произвела настоящий фурор на фотосессии. Девушка предстала в подвенечном платье.
Яркая и нежная Наталья Фриске произвела настоящий фурор на фотосессии. Девушка предстала в подвенечном платье.
Младшая сестра Жанны Фриске поделилась снимками на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На фото девушка позирует в роскошном пыльно-розовом платье на фоне изумрудного леса. Причиной для подозрений в скорой свадьбе стал маленький аккуратный букет.
Публикацию девушка подписала легко и просто, не раскрывая особенных подробностей: "Мне так нравится эта фотосессия! Спасибо девочкам за красоту!" Текст Наталья украсила забавными смайликами.
В свою очередь поклонники отметили, что наряд Фриске очень идет. Многие поспешили поделиться своим мнением по этому поводу – младшую сестру знаменитости засыпали комплиментами. Кто-то посчитал, что она напоминает лесную нимфу, кто-то обмолвился о фее. Однако большинство пришло к выводу, что Наталья становится похожа на старшую сестру.
"Вы очень похожи на свою сестру Жанночку", "Лесная нимфа", "Какая же Вы красивая", – эти и другие благожелательные отзывы оставили пользователи под публикацией.