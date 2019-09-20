Всегда находившаяся в центре внимания Эвелина Бледанс снова привлекла общественность. На этот раз телеведущая своим поступком надсмеялась над чувствами верующих граждан.

Всегда находившаяся в центре внимания Эвелина Бледанс снова привлекла общественность. На этот раз телеведущая своим поступком надсмеялась над чувствами верующих граждан.Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, который спровоцировал волну негодования. На фото она позирует на фоне водопада.Из одежды на ней лишь бикини пудрового-розового цвета и прозрачная накидка в тон. Эвелина позирует в соблазнительной позе. Она грациозно выгнула спину, выпятив свои ягодицы.При этом очевидно, что она основательно подготовила к съемке. Бледанс облилась маслом с ног до головы, чтобы тело в кадре смотрелось более подтянуто. Поэтому ее кожа обладает таким неестественным сиянием."Мои глаза, которые еще с ночи жгли оба мои покрасневшие века. После школы зашла в аптеку и в церковь. И прежде чем намазать глаза антибиотиком окропила их святой водой и приложилась к мощам Николая Чудотворца. Когда поднялась в квартиру и стала раскладывать аптечные покупки я поняла, что моим векам уже значительно легче. Я, похоже, не сорву сегодня съемочного процесса. Спасибо, Господи. Верим и исцеляемся!", – поделилась телезвезда.Фолловеры пришли в ужас от увиденного. По их мнению, это богохульство чистой воды. "В таком виде вспоминать Бога – кощунство!", "Фото для текста не перепутали?", "Где церковь, где вы", – пыхтели оскорбленные верующие.