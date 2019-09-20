Бывший футболист сборной России и Краснодара Павел Мамаев, освобожденный несколько дней назад из колонии, прилетел в столицу Кубани. Скорее всего, главной целью игрока является решение вопросов, связанных с контрактом, который действует у него до 31 декабря 2019 года.

Бывший футболист сборной России и "Краснодара" Павел Мамаев, освобожденный несколько дней назад из колонии, прилетел в столицу Кубани. Скорее всего, главной целью игрока является решение вопросов, связанных с контрактом, который действует у него до 31 декабря 2019 года.Как уже сообщали 33Live.RuRu, после того, как Мамаев вместе с Александром Кокориным и еще двумя подельниками попал в неприятную историю с хулиганством и последовавшими за этим арестом и судом, "Краснодар" выказал намерение досрочно расторгнуть соглашение с игроком и подал документы в Российский футбольный союз.Теперь, как считают аналитики издания "Спорт-экспресс", стороны, скорее всего, предпочтут не доводить дело до рассмотрения в Палате по расторжению споров РФС, куда обратился "Краснодар". Мамаев в принципе готов к тому, что перестанет быть футболистом клуба, но, естественно, ему хотелось бы понять условия, на которых последует расторжение соглашения.