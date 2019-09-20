Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в Инстаграм новый пост. Под откровенным фото оказался очень глубокий текст.

Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новый пост. Под откровенным фото оказался очень глубокий текст.На снимке полуобнаженная артистка предстала в образе пирата. Из одежды на ней лишь портупеи и повязка на глазу. Анна затронула тему любви. Она призналась, что хоть и не спец в этом вопросе, но одно правило знает точно."Вот если не идет, если пазлы не сложились изначально, то поверьте – не надо", – заявила звезда.Седокова сравнила это с известным состоянием потока, приведя слова Милана Кудндера: "Если любви суждено быть незабываемой, к ней с самого начала, как птицы на плечи, слетаются случайности".По ее мнению, если в отношениях много напряжений и стараний, то этот союз обречен на провал. В такие моменты надо уметь остановиться и отпустить."Помахать рукою и идти дальше – это дар", – считает Анна.К слову, сама она этот навык часто использует. Например, сегодня у певицы выдался очень сложный день. Сначала утром Анне прислали квитанцию на оплату коммунальных услуг новой квартиры на 35 тысяч рублей. Потом она поехала на покраску волос в салон красоты, но там не оказалась нужного ей цвета. После этого попыталась отправить деньги на благотворительность, но чуть не стала жертвой аферистов."Решила, нам с этим днем не по пути. Чуть поревела, узбагоилась, взяла себя в руки. Сейчас отошла и думаю, как же круто, что у меня развит дар оставлять то, что не идет. Бросать к чертовой матери и начинать заново", – призналась Седокова.