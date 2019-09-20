Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовится, но он не планирует принимать участие в мероприятиях Российской энергетической недели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не будет принимать участие в мероприятиях Российской энергетической недели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На вопрос о том, готовится ли визит венесуэльского лидера в Россию, Песков ответил: "Готовится".Также информацию о подготовке визита "Интерфаксу" сообщили сразу несколько информированных источников. По словам одного из них, Мадуро посетит Россию "совсем скоро". Другой источник сообщил, что визит может совпасть с Российской энергетической неделей, которая пройдет 2-5 октября.