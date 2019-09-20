Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречах с Владимиром Путиным любит поговорить о братских узах двух стран. Но последнее время Батька все заметнее разворачивает курс братской республики на Запад. Своими действиями белорусский лидер начинает напоминать украинских коллег.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречах с Владимиром Путиным любит поговорить о братских узах двух стран. Но последнее время Батька все заметнее разворачивает курс братской республики на Запад. Своими действиями белорусский лидер начинает напоминать украинских коллег.
Минск упрощает визовый режим с Европейским союзом.
Соответствующее решение принял Александр Лукашенко, сообщило государственное
информационное агентство БЕЛТА.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел республики
Анатолий Глаз назвал решение "непростым". "Президент Беларуси
принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и
только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий", – пояснил
чиновник.
Сообщается, что соглашение предполагает снижение стоимости
визового сбора. Предполагается, что вместо 60 евро белорусы будут платить 35.
Решение о выдаче визы будет приниматься в течение 10 дней.
Введение упрощенного визового режима – шаг к полной его
отмене, а также общему сближению Минска и Брюсселя. Фактически Белоруссия
повторяет путь Украины. Эксперты не исключают, что рано или поздно белорусы
смогут ездить в Европу без виз.
Новость дополняется.