Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречах с Владимиром Путиным любит поговорить о братских узах двух стран. Но последнее время Батька все заметнее разворачивает курс братской республики на Запад. Своими действиями белорусский лидер начинает напоминать украинских коллег.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречах с Владимиром Путиным любит поговорить о братских узах двух стран. Но последнее время Батька все заметнее разворачивает курс братской республики на Запад. Своими действиями белорусский лидер начинает напоминать украинских коллег.Минск упрощает визовый режим с Европейским союзом.Соответствующее решение принял Александр Лукашенко, сообщило государственноеинформационное агентство БЕЛТА.Пресс-секретарь министерства иностранных дел республикиАнатолий Глаз назвал решение "непростым". "Президент Беларусипринял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, итолько после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий", – пояснилчиновник.Сообщается, что соглашение предполагает снижение стоимостивизового сбора. Предполагается, что вместо 60 евро белорусы будут платить 35.Решение о выдаче визы будет приниматься в течение 10 дней.Введение упрощенного визового режима – шаг к полной егоотмене, а также общему сближению Минска и Брюсселя. Фактически Белоруссияповторяет путь Украины. Эксперты не исключают, что рано или поздно белорусысмогут ездить в Европу без виз.Новость дополняется.