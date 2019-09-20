Под Нефтеюганском полицейские задержали водителя, утопившего самосвал и экскаватор. Выяснилось, что мужчина поехал за выпивкой на грузовике и утопил его. А затем и экскаватор при попытке вытащить им попавшую в воду машину.

Под Нефтеюганском директор одного из предприятий обнаружил пропажу самосвала и экскаватора с территории вверенной ему базы и обратился в полицию с сообщением об угоне.При этом работник, в ведении которого находилась исчезнувшая техника, исчез и на телефонные звонки не отвечал.Полицейские нашли пропавшего водителя и задержали его. Выяснилось, что накануне мужчина отправился на грузовике за выпивкой, а затем, будучи в нетрезвом состоянии, въехал на самосвале в реку.Обнаружив, что тяжелая машина застряла, водитель вернулся на базу, и поехал вытаскивать грузовик на экскаваторе, после чего утопил и его.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. За свои пьяные приключения мужчине грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.