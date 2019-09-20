Злоумышленник оборудовал в гаражном боксе место для выращивания запрещенных растений, создав для этого благоприятные условия...

«Оперуполномоченные Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУНК МВД России при поддержке СОБР УОСМ ГУНК МВД России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в хранении наркотических средств», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе обследования гаражного бокса, находящегося в пользовании у 30-летнего москвича, стражи порядка обнаружили и изъяли 11 горшков с растениями. Проведенное исследование показало, что изъятые растения признаны наркотическими – коноплёй. Также была обнаружена и изъята емкость с веществом неизвестного происхождения. В ней, согласно результатам исследования, содержится наркотическое средство – канабис (марихуана), массой 8 граммов.Установлено, что злоумышленник оборудовал в гаражном боксе место для выращивания запрещенных растений, создав для этого благоприятные условия.Дознанием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22