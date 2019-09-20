В Колумбии сотрудники правоохранительных органов изъяли 8 тонн кокаина стоимостью 500 миллионов долларов. Находка стала крупнейшей в истории среди нелегальных грузов, которые перевозятся специальными подводными лодками.

В Колумбии сотрудники правоохранительных органов изъяли 8 тонн кокаина стоимостью 500 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Caracol.Как уточняется, в спецоперации участвовали представители ВВС и ВМФ Колумбии, а также сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США. Груз был обнаружен на борту полупогружной подводной лодки, направлявшейся в сторону Центральной Америки из города Тумако (западный департамент Нариньо).Пока властям не удалось выяснить, кому принадлежали наркотики, сообщает ТАСС. Находка стала крупнейшей в истории среди нелегальных грузов, которые перевозятся специальными подводными лодками.