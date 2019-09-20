В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ванкувер Кэнакс на льду арены Роджерс Плэйс разгромил Эдмонтон Ойлерз. Касатки отправили в ворота нефтяников шесть шайб – 6:1.

В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" на льду арены "Роджерс Плэйс" разгромил "Эдмонтон Ойлерз". "Касатки" отправили в ворота "нефтяников" шесть шайб – 6:1."Монреаль" в параллельной игре обыграл "Флориду" (5:4 Б), "Питтсбург" не без помощи Евгения Малкин разобрался с "Коламбусом" (4:1), "Бостон" на выезде взял верх в противостоянии с "Филадельфией" (3:1)."Колорадо" дома уступил "Далласу" (1:6), а "Вегас" в овертайме сломил сопротивление "Лос-Анджелеса" (3:2).