Отношения России и Молдавии проходят перезагрузку на всех уровнях. Такое заявление сделал президент Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума.

Отношения России и Молдавии проходят перезагрузку на всех уровнях. Такое заявление сделал президент Игорь Додон на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума.Глава Молдавии отметил, что на протяжении последних нескольких лет между двумя странами отсутствовал диалог на уровне правительств. Сейчас же наблюдается изменение ситуации в лучшую сторону.Игорь Додон подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы "консенсус сохранился". "Мы обязаны стать той площадкой где Запад и Восток увидят мостик – пока что хрупкий и непростой", – приводит слова президента .По его словам, Молдавия сейчас экономически и политически открыта как перед западными, так и восточными партнерами. Лидер выразил надежду, что бизнесмены со всего мира воспользуются "уникальной ситуацией в Молдавии"."Я очень надеюсь, что в скором времени мы выйдем с серьезной президентской стратегией устойчивого экономического развития Молдавии", – продолжил свою мысль лидер.Напомним, Молдавско-российский экономический форум – это международное мероприятие, на котором политики, предприниматели и эксперты обсуждают вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первая встреча состоялась в Кишиневе в сентябре 2018 года.