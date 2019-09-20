Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что контактная группа по Донбассу должна письменно согласовать текст формулы Штайнмайера, после чего она будет вынесена на обсуждение нормандской четверки.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что контактная группа по Донбассу должна письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", после чего она будет вынесена на обсуждение "нормандской четверки", передает РИА Новости.Как сообщалось, в среду киевскими представителями на переговорах в Минске было сорвано подписание "формулы Штайнмайера"​​​. Позже в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна лишь при соблюдении ряда условий, в том числе политических. При этом Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".По словам министра, контактная группа в среду должна была письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", но не выполнила этого, "возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе".Пристайко напомнил, что подписание письменного текста "формулы Штайнмайера" — одно из условий перед "нормандским саммитом"."Второе условие — мы ожидаем, что на трех контрольных участках будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит вроде "выработки четких формулировок для заявления лидеров", — отметил Пристайко.