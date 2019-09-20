Проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабмин, унижает учителей и детей-сирот, считает депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Он опубликовал часть документа, из которой видно, что на силовые ведомства и офис президента расходы добавлены, а на учителей и детей-сирот урезаны.

Проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабмин, "унижает учителей и детей-сирот". Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин.В своем сообщении в "Фейсбуке" он призвал обратить внимание на предлагаемое перераспределение бюджетных расходов – частности, отобрать средства у детей-сирот, учителей, преподавателей и ученых и передать их Генпрокуратуре, Госбюро расследований (ГБР), СНБО и иным силовым структурам, а также офису президента.К тексту прилагается снимок части проекта бюджета, исходя из которого депутат сделал такой вывод.В частности, расходы на содержание офиса президента Украины, судя по этому документу, увеличатся на 3,8 процента, а Госбюро расследований – на 71,2, при этом бюджет на субвенцию на жилье для детей сирот урезается на 40 процентов.Проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3 процента, инфляцией в 6 и дефицитом в 2,09 процента ВВП кабинет министров Украины утвердил 15 сентября, а 20 сентября парламент принял его к рассмотрению.Депутаты должны подать свои предложения к документу до 1 октября, передает РИА Новости.