Эта неделя начнется с одного из четырех самых важных дней в году. 23 сентября в 10:51 по Москве Солнце перейдет в знак Весов и мы встретим День Осеннего Равноденствия. Это магическая дата и очередной шанс, чтобы изменить судьбу. Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года для всех знаков зодиака для Дни.ру составила астролог Юлия Урусэль.

Эта неделя начнется с одного изчетырех самых важных дней в году. 23 сентября в 10:51 по Москве Солнце перейдетв знак Весов и мы встретим День Осеннего Равноденствия. Это магическая дата иочередной шанс, чтобы изменить судьбу. Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года для всех знаков зодиака для "Дни.ру" составилаНаши предки в этот деньблагодарили матушку природу за хороший урожай. Устраивали гулянья, готовили угощенияи отправлялись на природу. А одним из главных элементов праздника была рябина. Она,как символ Солнца, должна была оберегать, защищать дом и всех членов семьи втечение года. Если вы хотите почувствовать таинство этого праздника, тообязательно сорвите 23 сентября веточку рябины, и она будет вашим оберегом навесь год.Всю неделю Луна убывает, завершаетсялунный цикл. Уже в субботу 28 сентября мы встретим новолуние. И чем ближе к новолунию,тем тяжелее справляться с нагрузкой на работе и больше вероятность заболеть.Так что сейчас нужно сбавить обороты и перейти в режим экономии энергии.Завершайте дела, начатые ранее, а все новые планы отложите до наступления новолуния.ОвенЕсли в начале недели вы почувствуетеусталость, то обязательно дайте себе немного отдохнуть. Это последствия усиленнойработы в предыдущем периоде. При любом недомогании не тяните, а сразуобращайтесь к врачу. Звезды рекомендуют Овнам на этой неделе действоватьпостепенно, не пытаться ускорить события. Данный период больше подойдет​ дляпогружения в себя, получения новых знаний, проработки внутренних противоречий иограничений. В конце недели лучше ограничить траты и постараться настроиться напозитивную волну.ТелецТельцам нестоит обвинять в своих бедах окружающий мир. Все только в ваших руках! Звездынастаивают быть осмотрительными при заключении сделок. Внимательноперепроверьте условия или отложите сделку на более поздний срок.В этот период важно быть начеку ине пропустить полезный совет. Вторая половина недели порадует вас подъемом сили новыми приятными знакомствами. ​ Для того, чтобы сохранить радостноесостояние, выходные лучше провести со своими близкими. Но будьте готовы, что импонадобится Ваша помощь.БлизнецыДля Близнецов начало недели может принестинапряжение в партнерских отношениях. Если вы вовремя не возьмете себя в руки ине отпустите свои негативные эмоции, то взаимные упреки могут привести даже кразрыву отношений.Не торопитесь с принятиемрешений, уже с середины недели ситуация изменится. Звезды советуют повозможности расслабиться и сменить обстановку. Поэтому если вас отправляют вкомандировку или предлагаются какие-то перемены в рабочем процессе, неотказывайтесь. На этой неделе главное – не поддаваться влиянию отрицательныхэмоций.РакРакам первая половина недели предвещает успехво всех делах и начинаниях, только помните, что для победы надо будет проявитьупорство и настойчивость. Вы полны сил и энергии, любые задачи вам по плечу! Вэтот период вы притягательны для противоположного пола, так что одинокиепредставители этого знака легко могут встретить свою вторую половинку.Во второй половине недели звездысоветуют быть осторожнее, прислушиваться к советам близких людей, так как естьвероятность стать жертвой какого-то обмана или чужих интриг. В связи с чемзапланированные на конец недели сделки лучше перенести на более поздний срок.ЛевЛьвам, благодаря уверенности в себе и своихсилах, в первой половине недели будет удаваться все, все планы будутреализованы, а цели – достигнуты! Поспешите воспользоваться этим благоприятнымпериодом. Ведь уже с середины недели повышается вероятность совершения ошибкиили принятия неверного решения. Соответственно, если вам нужно сделать какой-товыбор, то торопиться не стоит. Сначала прислушайтесь к своему внутреннемуголосу и только потом взвешенно действуйте.ДеваДля Дев начало недели может оказаться не такимрадостным, как хотелось бы. Мелкие неприятности могут привести вас в плохоерасположение духа. Но знайте, что все временно. Уже с середины недели положениепланет изменится, и наступит благоприятный период для трансформации изначительных перемен во всех сферах жизни. Возможна смена работы, перемены втеме партнерства, и даже изменения в личной жизни. Не переживайте, вы давносозрели для этого и с достоинством перейдете в новый этап своей жизни.ВесыДля Весов на наступающей неделе наступаетблагоприятный период для принятия решения о смене места работы или родадеятельности. Вы будете полны энергии и решимости отпустить прошлое и двигатьсявперед. На этой неделе можете смело строить планы и ставить новые цели. К концунедели уделите внимание своим близким, особенно своей второй половинке – ониявно соскучились по вашему обществу.СкорпионСкорпионам предстоит неделя спокойствия истабильности. Можно расслабиться, ведь во всех сферах наконец наступает полныйпорядок. К концу недели звезды рекомендуют побыть в одиночестве, погрузиться всвой внутренний мир. Это поможет набраться сил и энергии для дальнейшихсвершений. Вас могут посетить новые творческие идеи и неожиданно для себя выможете пересмотреть свое отношение ко многим ситуациям в жизни.СтрелецДля Стрельцов эта неделя будет очень удачнойво всех отношениях. Возможно повышение по службе, получение денег, приобретениеавтомобиля, хорошие отношения с партнерами и близкими. ​ Не стесняйтесь сейчасобращаться за помощью к сильным мира сего, это только ускорит ваше движениевперед. Сейчас благоприятный период для принятия важных решений. Звездный совет:не бойтесь перемен, вас ждут успех и признание, нужно лишь отпустить своисомнения.КозерогВ начале недели Козероги могут встретить препятствияна своем пути. Но знайте – вы легко сможете их преодолеть. У вас для этого естьвсе необходимые ресурсы. К концу недели настроение может немного ухудшиться,возможно причиной этому станет промедление в делах или неожиданные расходы. Ноне унывайте, ведь эта неделя хороша для того, чтобы оставить в прошлом всепереживания и начать двигаться вперед. И в этот период не игнорируйте советыокружающих, вполне вероятно, что они подскажут вам решение наболевшего вопроса.ВодолейВодолеям на наступающей неделе не стоит витатьв облаках. Окружающие люди не поймут ваше поведение, и это, в свою очередь,может негативно отразиться на деловых и партнерских отношениях. Звездырекомендуют обратить внимание на отношения с родными и близким, вы слишкомостро воспринимаете критику и часто обижаетесь. Будьте добрее к людям, смотритена мир позитивнее, и уже к концу недели обстановка улучшится, в семье и наработе наступит мир и покой. А вы наконец-то снова почувствуете прилив сил.РыбыДля Рыб эта неделя очень удачна во всехсмыслах. Наступает благоприятный период для саморазвития и получения новыхзнаний. На работе вас ценят, все усилия приносят положительный результат. Налюбовном фронте тоже полный порядок. Единственное предостережение от звезд –будьте открыты и искренни, прямо говорите о своих желаниях, не пытайтесьхитрить, именно такое поведение – залог успеха на этой неделе. Если Вызапланировали поездку, смело отправляйтесь в путь, все пройдет с блеском. А ещена этой неделе стоит прислушаться ​ к советам окружающих, они могут подсказать вамнеплохую идею.