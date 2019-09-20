Двойник Анастасии Заворотнюк, актриса из США Фрэнсис Дрешер рассказала о своей борьбе с онкологией. Неужели ситкомы о нянях действительно несут проклятье?

"Двойник" Анастасии Заворотнюк, актриса из США Фрэнсис Дрешер рассказала о своей борьбе с онкологией. Неужели ситкомы о нянях действительно несут проклятье?О зловещих совпадениях, происходящих с участниками съемок "Моей прекрасной няни", говорят давно. Сначала от рака мозга умерла Жанна Фриске (певица пробовалась на главную роль, но руководство картины отдало предпочтение Анастасии). Потом от онкологии скончалась Любовь Полищук, исполнившая роль мамы няни Вики. А теперь страшная болезнь добралась до Заворотнюк. Поневоле задумаешься, нет ли какой связи в этой цепочке событий.Масла в огонь подлила Фрэнсис Дрешер, которая также снималась в комедии о няне и перенесла рак матки. "У меня было все: прекрасный дом, чудесные друзья и муж, с которым мы вместе создали "Няню". И вдруг – приговор врачей," – цитирует актрису .Дрешер боролась с болезнью два года. И артистке это удалось, причем, как она говорит, с помощью китайских трав."Я пила настои в течение двух лет, и мой организм очистился. Так я победила самую опасную болезнь и хочу всем рассказать об этом. Сила находится в нас самих, и это лучшее лекарство", – призналась 61-летняя звезда американской "Няни".Фрэнсис Дрешер основала фонд, который помогает женщинам по всему миру в лечении рака. Основная цель благотворительной организации, для которой меценаты не жалеют средств, – обеспечение ранней диагностики онкологии.