В американском штате Техас из-за проливных дождей под водой оказался город Хьюстон. Огромное количество осадков принес тропический шторм Имельда.

В американском штате Техас из-за проливных дождей под водой оказался город Хьюстон. Огромное количество осадков принес тропический шторм "Имельда".Дома затоплены, дороги размыты, потоки буквально уносят машины и автобусы. Почти тысячу авиарейсов пришлось отменить. Местные жители выкладывают в Сеть видео, как пешеходы нередко оказываются по пояс в воде.Губернатор Техаса объявил режим ЧС в 13 округах штата. Спасатели проводят эвакуацию, сообщает телеканал "Россия 24".Тем временем в Атлантике набирает силу ураган "Джерри" — уже десятый атлантический шторм в этом сезоне.