Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм примечательное сторис. Все бы ничего, на нем он выпивает вместе со своей беременной женой.

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм примечательное сторис. Все бы ничего, на нем он выпивает вместе со своей беременной женой.Об интересном положении Анастасии Костенко известно давно. Сейчас модель готовится познать радость материнства во второй раз – у звездной пары уже есть совместная дочка-красавица Милана.Ранее, супруга Тарасова сообщала, что первый триместр беременности дался ей весьма нелегко. Девушка страдала от сильного токсикоза и, похоже, бороться с этим состоянием девушка решила посредством алкоголя. Впрочем, содержимое бокала модели вызывает вопросы. На видео отчетливо видно, что супруги употребляют разные напитки.Отметим, что о беременности модель сообщила еще 3 сентября, однако слухи появились еще раньше. Поклонники замечали изменения в фигуре знаменитости, однако Костенко предпочитала до последнего скрывать живот. Тем не менее, это один раз поставило Анастасию в неловкое положение.Напомним, что не так давно девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм кадры с фотосессии. Примечательным был тот факт, что одежда умело будущей мамы. Подписчики отреагировали достаточно бурно – кто-то предпочел отписаться от аккаунта супруги Тарасова, кто-то просто писал гадости.Впрочем, Анастасия довольно скоро развенчала все слухи. Девушка отметила, что с помощью правильно подобранной одежды со своей фигурой можно творить настоящие чудеса. "Жаль только, не все об этом знают", – посетовала тогда модель.