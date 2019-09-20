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<a href="https://33live.ru/novosti/20-09-2019-putin-posmeyalsya-nad-shutkoj-glavy-genshtaba.html" target="_blank">Путин посмеялся над шуткой главы Генштаба</a> - Во время визита на полигон Донгуз в Оренбургской области президент России Владимир Путин встретился с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым. Им обоим глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал шутку про армейское питание.