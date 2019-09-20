Владимира Путина угостили чаем и выпечкой на военном полигоне под Оренбургом. Кроме того президенту рассказали юмористическую историю.

Владимира Путина угостили чаем и выпечкой на военном полигоне под Оренбургом. Кроме того президенту рассказали юмористическую историю.Учения, на которых засняли главу государства, проходили на Донгузе. На кадрах видно, что разделить трапезу с Владимиром Владимировичем решили министр обороны Сергей Шойгу и киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков. Главные лица России отведали караваи и запили сдобу ароматным чаем.Кроме того, начальник Генерального штаба Военных сил РФ рассказал анекдот про армейскую жизнь. Он поведал о командующем, возмутившимся недоеданием солдат в части. Ради решения проблемы он вызвал повара из столовой, а тот сам тощий. Тогда командующий заявил, что тот сам не ест и других не кормит. Отметим, что история развеселила Путина, издание Life.