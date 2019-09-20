Мужчину обвиняют в покушении на убийство

Мужчину обвиняют в покушении на убийствоЖитель Камешково в конце мая этого года сел за руль пьяным и нарушил правила дорожного движения, выехал со второстепенной дороги наперерез движущейся машине, чуть не спровоцировав ДТП. В результате между водителем и пассажирками чужого автомобиля вспыхнула ссора.Решив отомстить одной из женщин, он сходил домой за ножом, вернулся к месту происшествия и, выкрикивая угрозы, напал на потерпевшую, нанеся ей ножевые раны шеи и груди.35-летняя женщина смогла спрятаться во дворе одного из домов, а позднее врачи смогли спасти ее.Уголовное дело предстоит рассматривать Камешковскому районному суду, ему грозит более 10 лет лишения свободы.