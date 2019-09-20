Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства в выборы получила данные о размещении Google и Facebook агитационных материалов в день тишины. Об этом по итогам заседания в пятницу, 20 сентября, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства в выборы получила данные о размещении Google и Facebook агитационных материалов в "день тишины". Об этом по итогам заседания в пятницу, 20 сентября, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.О фактах иностранного вмешательства в ход избирательнойкампании парламентариям рассказал представитель Роскомнадзора. В частности,отметил он, в "день тишины" перед выборами в Google иFacebook размещалась незаконная агитация. Это нарушает российскоезаконодательство.По словам Василия Пискарева, представители компаний будут приглашены на следующее заседание комиссии. Парламентарий указал нанеобходимость создания офисов интернет-гигантов в России, чтобы иметь возможностьрегулярного общения с ними."Мы намерены определиться с этими ресурсами, как они дальшесобираются работать на территории нашей страны – соблюдать или не соблюдатьроссийское законодательство, – цитирует законодателя .В заседании комиссии также участвовали представители МИДа,Минюста, Генпрокуратуры. Они выступили с отчетами о проделанной работе.Так, вМинистерстве юстиции рассказали, что за последнее время иностранными агентамипризнаны девять СМИ. В свою очередь, представитель надзорного ведомстваотметил, что на рассмотрении находятся 10 материалов для признания ихНКО-агентами.Вместе с представителями Роскомнадзора и правоохранительнымиорганами Госдума начала разработку законопроектов по защите суверенитетастраны. Сейчас они проходят обсуждение. Инициативы затронут зарубежные НКО ипризнанные иноагентами организации, сообщил Пискарев.Думская комиссия по расследованию вмешательства вовнутренние дела России была создана 10 сентября. В нее вошли 12 депутатов – представители всех фракций нижней палаты. В задачи комиссии входитрасследование фактов иностранного влияния и подготовка законодательных мер по предотвращениютаких случаев в дальнейшем.