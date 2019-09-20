Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства в выборы получила данные о размещении Google и Facebook агитационных материалов в день тишины. Об этом по итогам заседания в пятницу, 20 сентября, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства в выборы получила данные о размещении Google и Facebook агитационных материалов в "день тишины". Об этом по итогам заседания в пятницу, 20 сентября, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
О фактах иностранного вмешательства в ход избирательной
кампании парламентариям рассказал представитель Роскомнадзора. В частности,
отметил он, в "день тишины" перед выборами в Google и
Facebook размещалась незаконная агитация. Это нарушает российское
законодательство.
По словам Василия Пискарева, представители компаний будут приглашены на следующее заседание комиссии. Парламентарий указал на
необходимость создания офисов интернет-гигантов в России, чтобы иметь возможность
регулярного общения с ними.
"Мы намерены определиться с этими ресурсами, как они дальше
собираются работать на территории нашей страны – соблюдать или не соблюдать
российское законодательство, – цитирует законодателя .
В заседании комиссии также участвовали представители МИДа,
Минюста, Генпрокуратуры. Они выступили с отчетами о проделанной работе.
Так, в
Министерстве юстиции рассказали, что за последнее время иностранными агентами
признаны девять СМИ. В свою очередь, представитель надзорного ведомства
отметил, что на рассмотрении находятся 10 материалов для признания их
НКО-агентами.
Вместе с представителями Роскомнадзора и правоохранительными
органами Госдума начала разработку законопроектов по защите суверенитета
страны. Сейчас они проходят обсуждение. Инициативы затронут зарубежные НКО и
признанные иноагентами организации, сообщил Пискарев.
Думская комиссия по расследованию вмешательства во
внутренние дела России была создана 10 сентября. В нее вошли 12 депутатов – представители всех фракций нижней палаты. В задачи комиссии входит
расследование фактов иностранного влияния и подготовка законодательных мер по предотвращению
таких случаев в дальнейшем.