Телеведущая побывала на месте строительства собственного
загородного дома. Ксения Собчак показала стены нового жилища в своем Инстаграм.
Телеведущая побывала на месте строительства собственного
загородного дома. Ксения Собчак показала стены нового жилища в своем "Инстаграм".
Знаменитость опубликовала пару фотографий. В кадре она
позирует внутри деревянного строения, у которого пока нет крыши, а вместо окон
зияют дыры.
"За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены!
Растет ни по дням, а по часам! Приятно работать с профессионалами" (орфография
и пунктуация автора сохранены, – прим. ред)", – написала Ксения Собчак ниже.
По слухам, для теледивы возводят трехэтажный особняк
площадью порядка тысячи квадратных метров. Строительство обошлось
почти в 40 миллионов рублей. Еще в июле на месте будущего дома знаменитости был
только фундамент, а уже в сентябре появились стены.
Поговаривают, что в подмосковном гнездышке знаменитости будет
просторная гостиная и большая хозяйская спальня с не менее внушительным
гардеробом. Также планируется сразу две детских комнаты – одна для двухлетнего
сына ведущей Платона, а другая – для будущего малыша и ее
новоиспеченного супруга – режиссера Константина Богомолова. Вторую детскую, судя по всему, делают на всякий случай, если пара все же решится завести совместного ребенка.