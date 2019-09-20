Телеведущая побывала на месте строительства собственного загородного дома. Ксения Собчак показала стены нового жилища в своем Инстаграм.

Телеведущая побывала на месте строительства собственногозагородного дома. Ксения Собчак показала стены нового жилища в своем "Инстаграм".Знаменитость опубликовала пару фотографий. В кадре онапозирует внутри деревянного строения, у которого пока нет крыши, а вместо оконзияют дыры."За время свадебного переполоха дом уже успел обрести стены!Растет ни по дням, а по часам! Приятно работать с профессионалами" (орфографияи пунктуация автора сохранены, – прим. ред)", – написала Ксения Собчак.По слухам, для теледивы возводят трехэтажный особнякплощадью порядка тысячи квадратных метров. Строительство обошлосьпочти в 40 миллионов рублей. Еще в июле на месте будущего дома знаменитости былтолько фундамент, а уже в сентябре появились стены.Поговаривают, что в подмосковном гнездышке знаменитости будетпросторная гостиная и большая хозяйская спальня с не менее внушительнымгардеробом. Также планируется сразу две детских комнаты – одна для двухлетнегосына ведущей Платона, а другая – для будущего малыша и ееновоиспеченного супруга, режиссера Константина Богомолова. Вторую детскую, судя по всему, делают на всякий случай, если пара все же решится завести совместного ребенка.