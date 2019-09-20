Народный артист России пошел на поправку. Валентина Гафта перевели в другую клинику.

Народный артист России пошел на поправку. Валентина Гафта перевелив другую клинику.По словам пасынка знаменитости Михаила Левитина, сейчасартист восстанавливает здоровье в очень хорошей клинике. Валентин Гафт чувствуетсебя лучше."Восстановление идет медленно, но главное – у нас появилосьощущения, что оно происходит. Валентин Иосифович потихоньку говорит, можетподолгу сидеть на кровати, настроение у него оптимистичное. Но процессвосстановления будет долгим, это уже понятно", – поведал родственник звездыкино.Недавно Валентин Иосифович узнал хорошие новости. Вышел его сборник"Избранное". В него вошли эпиграммы, проза, стихи, воспоминания и поэмы. Артисточень обрадовался книге, однако в руках ее пока не держал, ждет, когдаблизкие принесут ему экземпляр. Если динамика будет положительной, то уже черезнеделю смогут навестить друзья, сообщает сайт .Напомним, о срочной госпитализации знаменитости сталоизвестно в начале августа. Как сообщали СМИ, артиста доставили в больницув тяжелом состоянии, у 84-летнего артиста был инсульт. Медикам удалось спастиОтметим, что в последнее время у звезды кино часто возникают проблемы со здоровьем. В марте появилась информация, что народный артист якобы почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Но тогда он опроверг эту новость.