Народный артист России пошел на поправку. Валентина Гафта перевели
в другую клинику.
Народный артист России пошел на поправку. Валентина Гафта перевели
в другую клинику.
По словам пасынка знаменитости Михаила Левитина, сейчас
артист восстанавливает здоровье в очень хорошей клинике. Валентин Гафт чувствует
себя лучше.
"Восстановление идет медленно, но главное – у нас появилось
ощущения, что оно происходит. Валентин Иосифович потихоньку говорит, может
подолгу сидеть на кровати, настроение у него оптимистичное. Но процесс
восстановления будет долгим, это уже понятно", – поведал родственник звезды
кино.
Недавно Валентин Иосифович узнал хорошие новости. Вышел его сборник
"Избранное". В него вошли эпиграммы, проза, стихи, воспоминания и поэмы. Артист
очень обрадовался книге, однако в руках ее пока не держал, ждет, когда
близкие принесут ему экземпляр. Если динамика будет положительной, то уже через
неделю смогут навестить друзья, сообщает сайт .
Напомним, о срочной госпитализации знаменитости стало
известно в начале августа. Как сообщали СМИ, артиста доставили в больницу
в тяжелом состоянии, у 84-летнего артиста был инсульт. Медикам удалось спасти
.
Отметим, что в последнее время у звезды кино часто возникают проблемы со здоровьем. В марте появилась информация, что народный артист якобы почувствовал недомогание и обратился за помощью к медикам. Но тогда он опроверг эту новость.