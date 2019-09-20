Певица и автор песен Ирина Дубцова порадовала поклонников новым пикантным фото. Артистка появилась в довольно непривычном образе.

Певица и автор песен Ирина Дубцова порадовала поклонников новым пикантным фото. Артистка появилась в довольно непривычном образе.Обычно, певица не выкладывает в интернет свои снимки эротического содержания, но вчера звезда удивила подписчиков. На опубликованном фото она покорно сидит у ног мужчины, что держит ее за шею. Монохромное изображение, выдержанное в серо-фиолетовых тонах, тем не менее не вызывает неприличных ассоциаций.Свою публикацию на личной странице в социальной сети Инстаграм 37-летняя звезда отечественной эстрады подписала так: "Шесть красивых женщин на предыдущем фото ( инста его удалил) собрали на шестерых рекордно мало лайков ... Девочки, мы просто были сильно ( хоть и стильно ) одеты! А вот мужчины в моем инста пользуются спросом. Мужчины и грудь. Ловите! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)Неизвестно, как оценили пользователи предыдущий снимок, из-за потери которого Ирина так расстраивается, но этот кадр вряд ли был недооценен. Подписчики Дубцовой за 23 часа оставили более 31 тысячи лайков. Кроме того, они не поскупились на комментарии. В т.ч. отозвались и коллеги знаменитости по миру шоу-бизнеса."Ирунчик, может, это твой новый, дай Бог???", – поинтересовался композитор Игорь Крутой. Певица Валерия не обошла стороной изображение: "Ну прям 🔥. Ириш, ты жгунья.. Кроме того, не остался в стороне и дизайнер Игорь Гулаев: "Ириш,жарища!!!".