Поступают свежие данные о происходящем на переправе через Керченский пролив. Сообщается, что строители разобрали конструкцию наполовину. За день до этого недалеко от Крымского моста произошло серьезное происшествие.
Поступают свежие данные о происходящем на переправе через Керченский пролив. Сообщается, что строители разобрали конструкцию наполовину. За день до этого недалеко от Крымского моста произошло серьезное происшествие.
Предназначенный для строительства переправы технологический
мост разобран наполовину, сообщают 33Live.RuКрым. По словам журналистов, новый
этап связан со скорым запуском железнодорожной части Крымского моста.
Сообщается, что происходит выемка свай из воды. Вспомогательная
переправа располагается между автомобильной и железной дорогами Крымского
моста.
К демонтажу технологического моста ранее приступили
водолазы. Для проведения работ организованы площадки в виде металлических
конструкций. На них размещено оборудование и помещения для строителей Крымского
моста.
Пока строители разбирали технологическую переправу, недалеко
от случилось ЧП. В акватории порта "Тамань" шторм
вынес на мель баржа "Акинси". Во время стоянки судно снялось с якоря,
но из-за непогоды ситуация вышла из-под контроля.
На судне находились девять человек, никто не пострадал. С
судном также все в порядке: повреждений у баржи нет.
Сейчас на идут последние приготовления к
запуску железнодорожной части. Первые поезда с пассажирами должны поехать через
Керченский пролив в декабре. Они свяжут города полуострова с Москвой,
Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском.