Поступают свежие данные о происходящем на переправе через Керченский пролив. Сообщается, что строители разобрали конструкцию наполовину. За день до этого недалеко от Крымского моста произошло серьезное происшествие.

Поступают свежие данные о происходящем на переправе через Керченский пролив. Сообщается, что строители разобрали конструкцию наполовину. За день до этого недалеко от Крымского моста произошло серьезное происшествие.Предназначенный для строительства переправы технологическиймост разобран наполовину, сообщают 33Live.RuКрым. По словам журналистов, новыйэтап связан со скорым запуском железнодорожной части Крымского моста.Сообщается, что происходит выемка свай из воды. Вспомогательнаяпереправа располагается между автомобильной и железной дорогами Крымскогомоста.К демонтажу технологического моста ранее приступиливодолазы. Для проведения работ организованы площадки в виде металлическихконструкций. На них размещено оборудование и помещения для строителей Крымскогомоста.Пока строители разбирали технологическую переправу, недалекоот случилось ЧП. В акватории порта "Тамань" штормвынес на мель баржа "Акинси". Во время стоянки судно снялось с якоря,но из-за непогоды ситуация вышла из-под контроля.На судне находились девять человек, никто не пострадал. Ссудном также все в порядке: повреждений у баржи нет.Сейчас на идут последние приготовления кзапуску железнодорожной части. Первые поезда с пассажирами должны поехать черезКерченский пролив в декабре. Они свяжут города полуострова с Москвой,Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском.