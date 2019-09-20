Российская самолетостроительная корпорация МиГ опубликовала характеристики своего новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35. Основными преимуществами боевой машины названы сниженная радиолокационная заметность, современная бортовая радиолокационная станция с активной фазированной решеткой, или АФАР, более мощные двигатели, обновленная кабина и многое другое.

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" опубликовала характеристики своего новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35. Основными преимуществами боевой машины названы сниженная радиолокационная заметность, современная бортовая радиолокационная станция с активной фазированной решеткой, или АФАР, более мощные двигатели, обновленная кабина и многое другое.Максимальный взлетный вес МиГ-35 превышает 24 тонны. Предельная скорость полета – 2100 километров в час, а дальность – 3000 километров, практический потолок, то есть максимальная высота применения летательного аппарата, — 16 километров.На 9 узлах подвески можно разместить свыше 6 тонн оружия. В арсенал истребителя входят почти любые ракеты "воздух-воздух", ракеты "воздух-поверхность", противокорабельные ракеты, а также управляемые и неуправляемые бомбы. Плюс, как и большинство российских боевых самолетов, МиГ-35 оснащен встроенной 30-миллиметровой пушкой.Ранее глава РСК "МиГ" Илья Тарасенков рассказал, что новый многоцелевой истребитель уже запущен в серию. В ближайшее время может быть подписан контракт с российской армией на несколько десятков машин. Кроме того, заявки на покупку МиГ-35 прислали несколько иностранных заказчиков.