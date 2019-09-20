Рок-опера Иисус Христос – суперзвезда пройдет в Москве 28 сентября. Попасть на нее вам помогут Дни.ру совершенно бесплатно.

Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" пройдет в Москве 28 сентября. Попасть на нее вам помогут "Дни.ру" совершенно бесплатно.В "Измайлово Concert Hall" пройдет показ обновленной версии рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда". Этот спектакль – известная на весь мир классика, которая уже много лет поражает и не теряет своей актуальности.Помимо отношений и взаимодействия главных героев, в спектакле большое значение уделяется противостоянию личности и толпы.Для зрителей на сцену концертного зала "Измайлово" выйдут: Ярослав Баярунас, засл. арт. РФ Богдан Вивчаровский, Вячеслав Ногин, Александр Казьмин, Анна Позднякова и другие.Попасть на рок-оперу "Иисус Христос – суперзвезда" очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт впоставьте лайк под последними тремя постамиотметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел 19 сентября. Счастливчики смогут забрать билеты из редакции.