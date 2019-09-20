Телеведущая Лера Кудрявцева подарила своему мужу на день рождения действительно уникальный подарок. Звезда исполнила для молодого супруга песню.

Телеведущая Лера Кудрявцева подарила своему мужу на день рождения действительно уникальный подарок. Звезда исполнила для молодого супруга песню.Несмотря на значительную разницу в возрасте, пара живет в гармонии и любви вот уже более шести лет. Казалось бы, довольно внушительный срок, однако муж и жена не растеряли былых нежных чувств друг к другу. Чем Кудрявцева и поделилась со своими поклонниками.Телеведущая опубликовала на своей личной странице в социальной сети Инстаграм отрывок из клипа на песню, которую посвятила своему мужу Игорю Макарову. Публикацию женщина подписала так: "В Париже был корпоратив, и мы сидели нашей чудесной компанией и болтали о жизни между выходом на сцену, я рассказывала о тебе, о дочке и думала, в какой магазин бежать и что тебе купить. Но у творческих людей мысли другие ;)))) И вот так родился эксклюзивный подарок (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)Кудрявцева поблагодарила супруга за семейную жизнь, за дочку и назвала его "лучшим мужем и папой". "Вдвоем – мы сила 💪🏼 Люблю тебя ❤️С днем рождения", – подытожила Валерия Львовна.Поклонники сполна оценили оригинальное поздравление. Отрывок из клипа на песню "Вдвоем"просмотрели более, чем 341 тысячу раз. Кроме того, коллеги по шоу-бизнесу также отметили в комментариях, что амплуа певицы Кудрявцевой идет. Некоторые даже предположили, что скоро телеведущая отправится с гастролями по стране.