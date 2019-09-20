В рамках матча-открытия группового этапа финальной части чемпионата мира по регби сборная России на поле стадиона Адзиномото в Токио проиграла национальной команде Японии со счетом 10:30.

В рамках матча-открытия группового этапа финальной части чемпионата мира по регби сборная России на поле стадиона "Адзиномото" в Токио проиграла национальной команде Японии со счетом 10:30.Японцы с пятью очками вышли в лидеры группы А, где также, помимо России, играют Шотландия, Ирландия и Самоа. В следующем матче турнира россияне 24 сентября сыграют с Самоа, а японцы 28 сентября встретятся с ирландцами.Напомним,всего в чемпионате мира принимают участие 20 команд, поделенных на четыре группы. Матчи турнира пройдут в 12 городах Японии. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут по две сборные. Финальная игра состоится 2 ноября. Действующий чемпион мира – сборная Новой Зеландии.