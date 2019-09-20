В Кремле не видят ничего необычного в соглашении об упрощении визового режима между Белоруссией и Евросоюзом, которое может быть подписано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это внутреннее дело Белоруссии.

В Кремле не видят ничего необычного в соглашении об упрощении визового режима между Белоруссией и Евросоюзом, которое может быть подписано. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что это внутреннее дело Белоруссии. Также, по его словам, это не должно препятствовать дальнейшей интеграции между Москвой и Минском.Как сообщает "Интерфакс", он напомнил, что Россия тоже вела такие переговоры с Брюсселем, и они находились в продвинутой стадии, но потом были свернуты. "Поэтому это нормальный процесс", — сказал Песков.О том, что Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашения об упрощении визового режима между Белоруссией и Евросоюзом, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, Лукашенко сделал это "после тщательной оценки всех возможных рисков", понимая "высокую значимость мобильности для граждан".Также он отметил, что ажиотаж вокруг программы интеграции с Россией создан на пустом месте. "Ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года там быть не может", — добавил он.