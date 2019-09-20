Певица выставила на своей странице в Инстаграм фотографии в смелых купальниках, которые практически ничего не прикрывают. Пользователи соцсети раскритиковали фигуру и вкус Виктории Дайнеко.

Певица выставила на своей странице в Инстаграмфотографии в смелых купальниках, которые практически ничего не прикрывают. Пользователисоцсети раскритиковали фигуру и вкус Виктории Дайнеко.Исполнительница решила посоветоваться с фолловерами: какой купальник купить? Реакцияподписчиков оказалась для нее неожиданной.Многие посчитали, что у ВикторииДайнеко после похудения появились проблемы с фигурой. "Никакой! Вика, что у вассо вкусом?" "А где грудь?", "Вам нужно срочно начать нормально питаться", "Да,с фигурой проблемы" – прокомментировали подписчики кадры.Но сама Виктория Дайнеко несчитает себя достаточно худой. Недавно она ухитрилась найтиу себя не просто лишний вес, а ожирение. "Меня опять обзываютанорексичкой. Ребят, у меня всегда ребра торчат, но разве с такими ляжкамиможет быть анорексия? Мои умные весы дома вообще говорят, что у меня скрытоеожирение", – написала в своем микроблоге.Отметим, личная жизнь часто становится объектом обсуждения россиян. Так, певица осенью 2015 года родила дочь Лидию . Отец ребенка – барабанщик Дмитрий Клейман. Певица и музыкант развелись после появления ребенка. Клейман был пойман на измене. Бывшие супруги не сразу нашли общий язык, однако ради дочки смогли наладить общение.