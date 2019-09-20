Певица выставила на своей странице в Инстаграм
фотографии в смелых купальниках, которые практически ничего не прикрывают. Пользователи
соцсети раскритиковали фигуру и вкус Виктории Дайнеко.
Певица выставила на своей странице в Инстаграм
фотографии в смелых купальниках, которые практически ничего не прикрывают. Пользователи
соцсети раскритиковали фигуру и вкус Виктории Дайнеко.
Исполнительница решила посоветоваться с фолловерами: какой купальник купить? Реакция
подписчиков оказалась для нее неожиданной.
Многие посчитали, что у Виктории
Дайнеко после похудения появились проблемы с фигурой. "Никакой! Вика, что у вас
со вкусом?" "А где грудь?", "Вам нужно срочно начать нормально питаться", "Да,
с фигурой проблемы" – прокомментировали подписчики кадры.
Но сама Виктория Дайнеко не
считает себя достаточно худой. Недавно она ухитрилась найти
у себя не просто лишний вес, а ожирение. "Меня опять обзывают
анорексичкой. Ребят, у меня всегда ребра торчат, но разве с такими ляжками
может быть анорексия? Мои умные весы дома вообще говорят, что у меня скрытое
ожирение", – написала в своем микроблоге.
Отметим, личная жизнь часто становится объектом обсуждения россиян. Так, певица осенью 2015 года родила дочь Лидию . Отец ребенка – барабанщик Дмитрий Клейман. Певица и музыкант развелись после появления ребенка. Клейман был пойман на измене. Бывшие супруги не сразу нашли общий язык, однако ради дочки смогли наладить общение.