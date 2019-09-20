Филипп Киркоров рассказал, каких важных для детей ценностей ему приходится лишать своих чад. Певец уточнил, что это происходит в рамках воспитания личности.

Филипп Киркоров рассказал, каких важных для детей ценностей ему приходится лишать своих чад. Певец уточнил, что это происходит в рамках воспитания личности.Привить настоящие ценности и сделать из своего ребенка достойного человека мечтает, наверное, каждый родитель. Звезда российской эстрады также не является исключением из этого правила. Он прикладывает все усилия, чтобы одновременно и показать дочери с сыном свою любовь, но и не разбаловать их."Это только со стороны жизнь детей Киркорова – сплошные праздники, путешествия и фейерверки. У них очень загруженный график," – поделился знаменитость.Киркоров уточнил, что у Мартина и Аллы-Виктории довольно насыщенная учеба. Ребята занимаются спортом и изучают различные иностранные языки. Кроме того, как и любой нормальный родитель, Филипп Бедросович иногда наказывает своих любимых чад, если те провинились."К воспитанию подхожу со всей ответственностью. Я справедливый. И наказываю регулярно, самое страшное для них сейчас – лишить айфонов", - поведал артист в интервью журналистам издания .Он отметил, что сейчас ребятам требуются более глубокие познания, которые требуют от звезды российской эстрады более глубоких рассуждений. Филипп Киркоров уточнил, что сам он довольно хорошо разбирается в сфере химии, физики и истории и способен дать ответы на возникающие у детей вопросы. Тем не менее, певец рассказал, что не хотел бы увидеть в их характерах свои отрицательные черты."Пусть эта страсть — навязчивая тяга к покупкам, останется за мной. Готов закрывать тему за них, так как достаточно щедрый папа. Но не всегда," – подытожил артист.