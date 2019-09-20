Якутский шаман-воин Александр Габышев собирается вернуться домой. Об этом он рассказал после своего задержания. Соответствующее видео появилось в социальных сетях и СМИ. На нем Александр Габышев рассказал подробности своего задержания и сообщил, что никаких насильственных действий в отношении него допущено не было, также не нарушили его права как человека.

Якутский "шаман-воин" Александр Габышев собирается вернуться домой. Об этом он рассказал после своего задержания.Соответствующее видео появилось в социальных сетях и СМИ. На нем Александр Габышев рассказал подробности своего задержания и сообщил, что никаких насильственных действий в отношении него допущено не было, также не нарушили его права как человека. "Сейчас поеду домой, с родными передохну", — поделился "шаман-воин".Далее Габышев рассказал, что впереди ему предстоят следственные действия, судебные мероприятия. "Я буду общаться с властями на духовной основе", — отметил шаман, добавляя, что ему есть что сказать, потому все будет в рамках закона и справедливости.Ранее сообщалось, что Александра Габышева должны были поместить в психиатрическую больницу, где в отношении него собирались провести экспертные мероприятия, которые помогли бы установить психическое состояние здоровья мужчины.Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Габышева отпустили из психбольницы под подписку о невыезде. На мужчину заведено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму."Шамана-воина" задержали в четверг, 19 сентября, на 202-ом километре федеральной трассы М-53 "Байкал". Габышев шел пешком из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина".Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание шамана. Представитель Кремля ответил, что они не имеют к этому никакого отношения.