Тропический шторм Имельда унес жизни двух человек в американском штате Техас. В Хьюстоне затоплены дороги, жилые дома, порядка 100 тысяч человек остались без электричества.

Тропический шторм "Имельда" унес жизни двух человек в американском штате Техас, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press. В Хьюстоне затоплены дороги, жилые дома, порядка 100 тысяч человек остались без электричества.Международный аэропорт Хьюстона временно прекратил отправление и прием авиарейсов. Более 900 рейсов отменены или отложены.В оказании помощи пострадавшим задействовано почти 2 тысячи спасателей. Местные жители стали буквально заложниками шторма, многие оказались заблокированы в своих автомобилях на затопленных дорогах, спасатели проводят их эвакуацию.Как сообщалось, "Имельда" обрушился на Техас на этой неделе. Шторм принес обильные дожди, которые привели к наводнениям.