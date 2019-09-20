В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончалась известная оперная певица Ирина Богачева. Прощание пройдет 23 сентября в Мариинском театре, солисткой которого долгие годы она была.

В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончалась оперная певица Ирина Богачева. Об этом сообщили в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Прощание пройдет 23 сентября в Мариинском театре, солисткой которого долгие годы была Богачева.В городском комитете по культуре подчеркнули, что это огромная потеря для Санкт-Петербурга, России и всего музыкального мира. Там выразили глубокие соболезнования родным и близким певицы, передает ТАСС.Ирина Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. Всю блокаду она вместе с семьей провела в городе.В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу пения и в том же году стала солистка театра имени Кирова, как тогда называлась Мариинка. Исполняла партии Марины Мнишек в опере "Борис Годунов", Элен Безуховой в "Войне и мире", Шарлотты в "Вертере", Эболи в опере "Дон Карлос" и многие другие.С 1980 года преподавала в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории. До последнего времени была профессором, заведующей кафедрой сольного пения.Ирина Петровна была народной артисткой Российской Федерации, лауреатом Ордена Дружбы, ордена "За заслуги перед Отечеством III степени", ордена "За заслуги перед Отечеством IV степени" и почетным гражданином Санкт-Петербурга.