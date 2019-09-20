В день свадьбы Ксения Собчак обнародовала короткое видео, намекающее на то, что ее позвали работать на Первый. Однако в этой истории все не так однозначно. С промороликом возникла неразбериха.

В день свадьбы Ксения Собчак обнародовала короткое видео, намекающее на то, что ее позвали работать на Первый. Однако в этой истории все не так однозначно. С промороликом возникла неразбериха.13 сентября, в день собственной свадьбы, Ксения Собчак выложила в Сеть короткое видео (всего 24 секунды), в котором ее запечатлели лежащей в ванне и разговаривающей по телефону с неким Андреем. Она сообщила, что ей было сделано предложение, от которого невозможно отказаться. "Оно изменит всю мою жизнь", – интригующе объявила Собчак. Дальше слышится звук выстрела, а гламурная блондинка торжествующе смеется.Видео было снято Первым каналом, там стоит его логотип. "Скоро", – значится в титре. Ролик заставил общественность предположить, что Ксению позвали работать на "первую кнопку". Особо наблюдательные сделали вывод, что гламурная блондинка будет вести ток-шоу, призванное конкурировать с передачей Андрея Малахова.Однако далее история уходит в туманные дебри. Так, в "телеграм"-канале "Рябиков" появилось сообщение о том, что Первый канал удалил проморолик с Собчаксо всех своих ресурсов. Представители телекомпании, в свою очередь, данную информацию опровергли.Также стало известно о том, что гламурная блондинка стала ведущей шоу "Такая история" в "Яндекс.Эфире". Вместе с ней зрители отправятся в путешествие. Правда, продлится оно всего три минуты, отмечает .Развлекательно-познавательная передача будет выходить ежедневно. Каждый ее выпуск будет посвящен одному историческому событию, забавной истории или открытию, которое произошло именно в этот день в прошлом. Новые эпизоды увидят жизнь каждое утро, а затем станут доступными в записи.Отметим, что блогер Лена Миро крайне негативно высказалась по поводу приглашения на Первый канал. Дескать, телеведущая уже 12 лет как непопулярна, поэтому вряд ли сможет поднять рейтинги "первой кнопки" .