Злоумышленник, заранее подобрав ключ, проник в помещение склада и похитил оттуда рыбную продукцию. После чего на арендованной машине перевез груз в заранее подготовленное помещение...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нижегородский задержали 26-летнего приезжего по подозрению в хищении рыбной продукции со склада», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился представитель одной из организаций. По словам заявителя, неизвестный проник в склад на Новохохловской улице и похитил оттуда более двух тонн рыбной продукции, принадлежащей компании. Общий материальный ущерб составил около 2 млн 480 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Было установлено, что злоумышленник, заранее подобрав ключ, проник в помещение склада и похитил оттуда рыбную продукцию. После чего на арендованной машине перевез груз в заранее подготовленное помещение, где планировал хранить его до реализации.В настоящее время похищенный товар изъят и возвращен владельцу.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и на установление и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18